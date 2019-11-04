古勝　中港地產股值得睇好

中港地產股值得睇好

港股十一月開局順利，恒指重上27,000點關。展望月內焦點，不離中美兩國是否能如期於中旬簽署第一階段貿易協議的文本。另外，月內美國感恩節將至，乃當地的消費旺季；中國方面，未來兩個月是穩經濟的重要時刻，若第四季穩不住，不但下半年數據難力挽狂瀾，明年的開局亦會受打擊。是故，十一月兩地股市有條件延續十月的反覆向上格局。

針對港股，有指阿里擬最快於十一月在港上市，固然也是市場焦點所在。如無意外，會見到有資金回流香港，以為這壇期待已久的IPO活動作準備。故橫睇豎睇，十一月都唔可以睇得太過淡。

理論上，阿里如十一月來港上市，此前騰訊股價會有支持。短線騰訊300元關是一個重大心理關口，博佢呢個月守穩其上，向上主要阻力位喺338至340元關，照計短線可留意喺310至320元小注以輪證作好倉部署，穿300關止蝕。

東方產經專欄作者 古勝

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