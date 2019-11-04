古勝 中港地產股值得睇好
2019年11月04日 00:10
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中港地產股值得睇好
港股十一月開局順利，恒指重上27,000點關。展望月內焦點，不離中美兩國是否能如期於中旬簽署第一階段貿易協議的文本。另外，月內美國感恩節將至，乃當地的消費旺季；中國方面，未來兩個月是穩經濟的重要時刻，若第四季穩不住，不但下半年數據難力挽狂瀾，明年的開局亦會受打擊。是故，十一月兩地股市有條件延續十月的反覆向上格局。
針對港股，有指阿里擬最快於十一月在港上市，固然也是市場焦點所在。如無意外，會見到有資金回流香港，以為這壇期待已久的IPO活動作準備。故橫睇豎睇，十一月都唔可以睇得太過淡。
今年次季以來騰訊控股(00700)股價由400元反覆回落至低位見312.2元，唔少捧場客都為之傷神。一來股市悶局一場，就連北水都唔多活躍，科網股估值普遍現「潮退」現象，呢隻股王亦唔例外。事實上，集團業務規模增至現水平，增長變相對平穩，估值調整過後，股價以穩為主，除非在股市資金面上再現「大時代」，否則呢隻股王股價再坐直升機向上升的機會唔大，取而代之是以業績論估值，表現變成「踏實派」。
理論上，阿里如十一月來港上市，此前騰訊股價會有支持。短線騰訊300元關是一個重大心理關口，博佢呢個月守穩其上，向上主要阻力位喺338至340元關，照計短線可留意喺310至320元小注以輪證作好倉部署，穿300關止蝕。
另外，上周五見到內房股有異動，碧桂園(02007)、中國海外(00688)、華潤置地(01109)、融創中國(01918)及SOHO中國(00410)都有好表現。看來呢個月如果要買上，無論係港企股抑或中資股，都少不了重磅的地產類股份。內房短線可以繼續看高一線，香港地產股表現亦有望跑贏大市。上周五傳來捐農地的恒地(00012)已升抵250日線39.25元並現爭持，若能企穩其上，下站目標挑戰42元關。
東方產經專欄作者 古勝
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