御峰理財　股樓欠大升催化劑

香港政府公布了第三季度的GDP數據，按季下跌3.2%。回想起在八月初，政府指經濟下行的情況比沙士、金融風暴更加嚴峻，故此推出一系列協助中小企和紓解民困的措施。踏入九月，評級機構惠譽調低香港主權評級，並將評級展望降至「負面」，而另一評級機構穆迪亦宣布香港評級展望由「穩定」下調至「負面」。

惠譽的全球主權評級主管更提醒市場，按過往紀錄，被給予「負面」展望的65%個案，在約八至九個月後，最終遭下調信貸評級，暗示香港面臨再被降級危機。在評級機構下調香港的信貸評級後，政府重申不同意評級機構的決定，更直言近月的政治事件無損香港核心競爭力。在最近的世界經濟論壇《全球競爭力報告》中，香港排名較去年上升四位至第三位。

那目前香港經濟屬好屬壞？答案視乎你看的是甚麼數字。打工仔女最怕飯碗朝不保夕，手停口停。以經季節性調整的失業率而言，最近的數字仍是近二十年來低位的2.9%，遠低於金嘯海嘯時期的5.5%，更遑論沙士高峰時的8.5%。

不過，換了看零售業總銷貨額價值的按年變動百分率，最近八月份下跌23%，創下自二○○四年十月以來單月最大跌幅。不過，有趣的是，第二大單月跌幅不是出現於金融海嘯，而是在二○一六年二月。事實上，由二○一五年三月至二○一七年二月期間，零售業總銷貨額價值連續二十四個月按年負增長。

最近，政府說不能排除香港全年經濟呈負增長的可能性。然而，國際貨幣基金組織預測香港今年的經濟按年增長0.3%，明年增長1.5%。香港經濟否極泰來的關鍵，還看中美貿易戰能否偃旗息鼓。縱使第二階段談判涉及不少棘手問題，但相信雙方達成協議的機會較高。對於股市及樓市，筆者傾向見底，惟欠缺大升的催化劑。

御峰理財研究部

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