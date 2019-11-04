【產經專題】乍現過熱迹象　大比例買家想「借盡」入市

港府放寬按揭保險計劃，加上銀行11年以來首次調低最優惠利率，在二手樓市打算「借盡」入市的準買家激增，其中九龍灣佔約九成，包括同區德福花園兩房戶高成數樓按成交個案，沙田第一城、天水圍嘉湖山莊也有約六至八成。另外，將軍澳區11月即時已錄至少13個住宅放盤加價，區內龍頭盤新都城錄反價成交。

香港置業譚征表示，九龍灣及牛頭角上車盤，近期佔九成準買家，都打算以高成數按揭入市，故即使樓價較高的德福花園，上月成交價仍維持800萬元以下。

他指出，該屋苑一個實用面積494方呎兩房單位，附全新裝修，屬坐向正南優質貨，早前以795萬元成交，買家採用高成數按揭入市。措施公布後，心急買樓的客人已搶先入市，筍盤被消化，現時相同價錢已買不到同類優質貨，而過去兩日市場未聞成交，相信買家要慢慢適應已上升的價格。

【業主進取 調高叫價】

此外，香港置業劉浩勤指出，將軍澳區也有大部分買家計劃採用高按揭入市，部分業主對後市樂觀，11月全區已有多個住宅放盤調升叫價，包括新都城2期8座高層D室，實用面積441方呎，業主周日(3日)將叫價由750萬元，調高約4%至780萬元。該屋苑最新錄得一宗反價成交，美聯林志堅指出，7座高層G室，實用面積363方呎，8月底以668萬元放售，其後反價至688萬元，最後以682萬元連租約售出，較原叫價高約2.1%，呎價18,788元。

至於樓價較低的新界區，也有大批準買家擬借盡入市。美聯翁凱傑指出，沙田第一城相關比例佔約六成，低息環境下，不少資金充裕的買家，傾向以較高借貸買樓。另外，祥益蕭嘉偉亦指出，利息成本低，嘉湖山莊大部分準買家希望保留現金，佔約八成客人都表示希望借足入市。據了解，該屋苑放盤單位叫價按周升4.2%。

市況轉好，業主叫價趨強硬，加上新盤凍結購買力，導致二手買賣大倒退。中原指出，十大屋苑在過去周六、日錄10宗成交，較對上一周26宗高位，按周急跌61.5%，包括沙田第一城、嘉湖山莊、荔枝角美孚新邨等6個屋苑，期間未聞成交。

另外，項目周日連錄4宗招標成交，全數為實用面積755方呎三房連套房單位，總成交金額逾4,800萬元，最高價單位為第2A座29樓A室，成交價1,393萬元，呎價18,453元，創項目銷售至今最高成交價。

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