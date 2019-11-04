【市前重點睇】日圓偏軟 油價抽升
2019年11月04日 07:46
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●美匯指數於97.21水平上落，離岸人民幣(CNH)高企7.0399，港匯處7.837，日圓兌美元跌至108.23，歐元觸及1.1171，英鎊挫至1.293。金價企1,512美元。油價做好，紐油升穿56美元，布油逼近62美元關。道指期貨向好。俗稱「黑期」新加坡港股場外期指漲逾200點。
●中美首席貿易談判代表上周五(1日)舉行電話會議，中國稱雙方就核心關切取得原則共識，美方表示談判在多領域取得進展。
-美國商務部長羅斯樂觀看好中美本月達成第一階段貿易協議的前景，並稱美國公司很快就會拿到向華為供貨的許可證。
-白宮經濟顧問庫德洛指出，關於12月份是否加徵對華關稅仍在討論中，不排除加徵的可能性。
●世界貿易組織批准中國對美國實施36億美元的貿易制裁。該案早在中美陷入關稅戰之前就已經提出申訴。
●羅斯稱，在與歐盟、日本及其他地區的汽車製造商進行了「良好溝通」後，特朗普政府可能無需在本月對進口汽車加徵關稅。
●道指上周五收報27,347點，升301點或1.11%；標指收報3,066點，升29點或0.97%；納指收報8,386點，升94點或1.13%。 https://bit.ly/2JIxBMA
●美國10年期國債孳息率升1.93點子，報1.7103厘。
●港股ADR指數上周五收報27,161點，升61點。
●經濟數據：
-美國10月份非農就業人數增加12.8萬，遠超預期。
-美國ISM製造業指數略回升至48.3點，但仍遜市場預期的48.9點，連續第3個月收縮。
●紐約期油上周五收報每桶56.2美元，升2.02美元或3.7%；布蘭特期油收報每桶61.69美元，升2.07美元或3.5%。
●紐約期金上周五收報每安士1,511.4美元，跌3.4美元或0.2%，全周計則累升0.4%。
●英國富時100指數上周五收報7,302點，升54點或0.75%；法國CAC指數收報5,761點，升32點或0.56%；德國DAX指數收報12,961點，升94點或0.73%。 https://bit.ly/2r2n9sK
●沙特阿美IPO獲監管機構批准，料12月掛牌。
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