【股民熱話】神預測？2020年香港經濟差到「核爆」…

在中國人的角度，投資屬偏財，股民普遍都會「信邪」！每年中秋後就會出來年的「通書」(即「通勝」)，最近筆者就買了一本做定功課，睇完之後，對明年經濟前景有差到「核爆」的感覺！

點解咁講？根據曆法，2019年是己亥豬年，而2020年是庚子鼠年。依「十二地支」，亥為一個周期最尾一年，而子則為一個新周期的開始。2019年香港面對內憂外患，經濟明顯轉差。老實講，自2007年到2019年這個周期，港府施政無甚建樹，土地政策一鑊粥，社會貧富懸殊日趨嚴重，金融及創新科技發展滯後，民生經濟都每況愈下，今年所出現的社會動盪，只是這些年不作為所累積的怨氣一次過爆發，可今年是周期之末，踏入明年開展的新周期，到底會是否極泰來，抑或沒有最差只有更差？

通勝首部分除了載有「春牛圖」，還有《地母經》，預視當年的景氣，提點大家趨吉避凶。

先睇睇今年己亥年的《地母經》：「太歲己亥年、人民多橫起。秋冬草木焦、春夏草木枯。豆麥熟燕吳、桑麻淮魯死。葉落天蟲多、蠶娘而無喜。稼穡不值錢、倉囤缺糧米。」如今一年已過了十個月了，大家覺得詩文預測如何？

再睇睇明年庚子年的《地母經》：「太歲庚子年、人民多暴卒。春秋雖淹流、秋冬多饑渴。高田猶得半、晚稻無可割。秦淮足流蕩、吳越多劫奪。桑葉雖後賤、蠶娘情不悅。見蠶不見絲、徒勞用心切。」睇完呢篇詩文，係咪有「核爆」感覺？

筆者不鼓吹迷信，但各種各樣的預測，有其數據理論作依據，參考無妨，反正不盡信，凡事要靈活變通。踏入今年下半年，各大投資銀行都在下調香港的經濟預測和本地銀行的盈利預測、國際評級下調香港的信貸評級，老實講同上述通勝《地母經》的預測，看法不謀而合，就係明年香港經濟展望十分之差！

面對這個局面，無論係企業抑或個人、股民抑或沒有投資的普通市民，可以做的是盡快檢討吓財務狀況，畢竟各位打工仔都有供強積金，投資表現離不開經濟景氣，宜及時主動規避風險。

整體而言，針對投資組合，除了減槓桿，增持避險之選如現金、債券或黃金之外，筆者必須強調，要備好相對充裕流動現金的重要性，皆因明年經濟好大機會持續轉差，企業倒閉、失業率上升，甚而外圍歐、美經濟紛紛步入衰退，中國經濟進一步放緩等，香港實在無險可守，香港人只有硬食。再加上如今香港內部失和，失德政府至今尚無解決之方，大大削弱了香港經濟的抗逆能力，都令今次危機對香港的威脅變得更大。各位只有時刻勿忘風險，做好防風措施，自求多福！

東方產經專欄作者 帥哥

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