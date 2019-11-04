北京體育文化收購物流業務
2019年11月04日 08:05
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北京體育文化(01803)公布，附屬公司Sino Insight Investments Limited作為買方與Groupsource Investments Limited訂立諒解備忘錄，擬收購Cosmopolitan International Development Limited(下稱目標公司)全部已發行股本及股東貸款，代價3.2億元人民幣，預期首先以發行可轉換為3.5億股之可換股債券償付，結餘將以將發行予賣方之承兌票據償付，可換股債券初步換股價為每股0.98港元，較11月1日收市價0.34元溢價約188%。
目標公司透過其附屬公司成都富薈於物流投資及物流債務中擁有若干權利、所有權及權益。
Groupsource Investments為四海國際(00120)之全資附屬公司。四海為P&R Holdings Limited百富控股有限公司之上市附屬公司，而P&R Holdings Limited百富控股由百利保(00617)及富豪(00078)各擁有50%股權。由於富豪為百利保及世紀城市之上市附屬公司，故四海為百利保及世紀城市之上市附屬公司。
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