紫金礦業收購Timok銅金礦下部礦帶權益

紫金礦業( 02899 )公布，收購自由港勘探公司持有的CuAu International Holdings (BVI) Ltd. 72%的B類股份，從而獲得自由港勘探公司間接持有的Timok銅金礦下部礦帶權益和Rakita Exploration d.o.o.持有的探礦權的權益。

收購事項的初始購買價格金額為2.4億美元。根據延期付款協議，Timok銅金礦下帶礦投產後每年按千分之四的淨冶煉所得向自由港勘探公司支付款項，累計總額不超過1.5億美元。

Timok銅金礦下帶礦為巨大的斑岩銅礦，擁有銅金屬量1,430萬噸。交易完成後，公司將100%持有Timok銅金礦上、下帶礦資源的全部權益，進一步增加銅、金的資源儲備，銅金屬權益資源量將增加772萬噸，公司按權益控制的銅總資源量達5,724萬噸，增長15.59%；金金屬權益資源量將增加161噸，公司按權益控制的金總資源量達1,889噸，增長9.3%。

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