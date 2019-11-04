【專家點評】港股11月上旬策略宜取強棄弱

港股持續高位爭持，恒指在27,000點關前反覆，既是整數關口之餘，亦是10天線所在。宏觀因素而言，美國息口方向未明、英國脫歐進程存在變數、中國經濟動力欠奉，固然為未來兩個月的市況增添不明朗因素。

市場早前認為，中美貿易談判已漸趨明朗化，但兩國簽署協定無期，而中方亦不似會在知識產權、技術轉移的議題上，作出太大幅度的讓步，亦因此有消息指，中方官員對兩國最終可簽訂協議有一定程度之保留。上述種種因素，都會對恒指在第四季的餘下時間，造成負面影響。

不過短期而言，投資者又無須過分悲觀，早前流入本港的資金，暫未見流走迹象，各個技術指標亦未見顯示恒指已轉趨弱勢，而如果審視恒指成分股走勢，可見強弱歸邊的狀況——弱勢股在升市紋風不動、強勢股持續走強，形成了指數的拉扯。

換句話說，目前指數之高位整固，乃基於成分股之間的拉扯，而非單純的突破乏力。在此情況下，投資者的策略，應取強棄弱為主，未宜輕易出手追落後。

手機設備股是近日較強勢之股份類別，華為第三季內地出貨量，大幅增加66%。據市場研究公司Canalys的數據，其市佔率亦升至42%，展望第四季，市場焦點落在Mate30之上。

當然，手機設備股走勢較為波動，投資者宜採取段段提高止蝕位的操作方法去持貨，以策安全。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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