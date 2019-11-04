港股飆逾300點　創逾3個月高位　重磅藍籌做好

港股升幅擴大至超過340點，恒生指數高見27,442點，重上250天線(27,381點)，並創逾3個月新高。國企指數升150點，主板成交170億港元。

重磅藍籌全線做好，友邦保險升2%；中國移動、中國平安，建設銀行及工商銀行升1%至1.5%；騰訊升近1%；滙豐控股升0.7%。

醫藥股強勢，石藥集團飆逾3%，重上20元；中國生物製藥漲逾2%，升破12元關。獲安進入股的百濟神州再飆6.8%，創117.5元新高。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，中美貿易談判進程較預期樂觀，帶動港股現階段「搵位破頂」，恒指挑戰250天線後，可望上試7月高位28,500點；支持位亦上移至26,800點附近。

【09:20】友邦領漲 三大電訊股做好

承接美股上周五升勢，港股開市升199點，恒生指數報27,299點；國企指數高開86點，報10,709點。

友邦保險升近3%，報81.85港元，創逾3個月高位，是表現最佳藍籌，貢獻恒指80點。其他重磅股以中國平安升1.1%表現較佳；滙豐控股、騰訊、工商銀行及建設銀行靠穩。

內地電訊及內房股有買盤，中國聯通及中國移動升1.8%及1.6%；中國電信升1.5%。萬科及龍湖集團升2.7%及2.6%；中國海外升1.2%。

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