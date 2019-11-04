A股快報：三大指數向好 金融及地產股靠穩

內地股市周一(4日)揚升，滬綜指高開6點或0.22%，報2,964點；深成指高開26點或0.27%，至9,828點；創業板指數高開2點或0.15%，報1,689點。

板塊方面，水泥股升0.5%，次新股升0.4%，釀酒股升0.3%，金融及地產股升0.1%至0.2%；而有色金屬股偏軟。

綠地控股升0.5%。摩根大通將其評級由「中性」上調至「超配」，目標價9元人民幣。

中金報告稱，中國高端酒目前銷量佔比行業僅0.7%左右，需求潛力較大，建議戰略佈局五糧液、瀘州老窖及貴州茅台等其他具備潛在高端放量能力的上市公司。上述3股升0.1%至0.4%。

巨人網絡低開2%。公司公告稱，終止籌劃重大資產重組，標的或其子公司擬尋求海外上市。

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