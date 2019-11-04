傳聖誕前裁減約一成英國合夥人　畢馬威否認

外媒引述消息報道，全球四大會計師行之一的畢馬威(KPMG)計劃於聖誕節前，在對個人表現審查後，裁減約65個英國合夥人，佔其於當地共635個合夥人總數的約10%，當中涉及各項業務範疇，而核數部門將是影響較少的部門。

不過，另有報道引述公司發言人澄清，未來兩個月沒有裁員計劃。

畢馬威早前啟動名為「Project Zebra」的計劃，目標削減1億英鎊成本。另外，市傳今年5月上任營運總監的Tim Jones，其任務之一就是要列出裁減的合夥人名單。

事實上，英國會計行業監管機構金融匯報委員會(FRC)最近對畢馬威展開調查，主要涉及Carillion建築公司與汽車保險企業Equity Syndicate Management倒閉的核數問題。畢馬威主席Bill Michael亦曾表示，將採取嚴厲態度管理業務。

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