【即市分析】物管股長升長有

中美貿易談判雖然有起色，但能否簽下一紙協議尚存未知數，所以資金都唔敢太進取。雖然上周五(1日)見到內房股有資金流入，但始終呢期內房股集資消息不絕於耳，炒家寧可繼續炒作屬輕資產而財務狀況較穩健的物管股，都不敢高追內房股。

策略上，雅生活服務自9月尾上破17.5元阻力後上升動力轉強，10月29日已高見24.5元，短短約1個月累升近四成，現價企穩多條主要平均線，9日RSI為66，短期就算整固都合情合理，後市只要守穩10月橫行區底部約21元水平支持位。可逢低收集，目標價28元，跌穿20元止蝕。

至於碧桂園服務走勢則以反覆向上為主，自年初近12元水平，反覆升至本周高位見27.25元，已翻一番，雖然估值唔平，往績市盈率高達60倍，惟資金面起變化前，相信高估值的情況會持續。持貨者只有順勢而為，不斷推高止蝕位，下站阻力在30元，跌穿50日線約23.6元止蝕。

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