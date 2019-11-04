【即市分析】物管股長升長有
2019年11月04日 10:00
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東方產經專欄作者股博士：全球利率低企，挨年近晚各地政府開始積極放水托市，皆對資產價格起支持。內地物業管理股走勢呈大漲小回，是否可以長升長有？(物業服務板塊追蹤：https://bit.ly/2NT08Qd )
中美貿易談判雖然有起色，但能否簽下一紙協議尚存未知數，所以資金都唔敢太進取。雖然上周五(1日)見到內房股有資金流入，但始終呢期內房股集資消息不絕於耳，炒家寧可繼續炒作屬輕資產而財務狀況較穩健的物管股，都不敢高追內房股。
大行亦普遍對物管股持正面看法。其中大和資本早前就將雅生活服務(03319)及碧桂園服務(06098)目標價分別上調26%及14%，最新目標價為26.05元及28.7元。另外，中信里昂亦將雅生活目標價上調至27.6元；同時將碧桂園服務目標價上調至30.6元。
策略上，雅生活服務自9月尾上破17.5元阻力後上升動力轉強，10月29日已高見24.5元，短短約1個月累升近四成，現價企穩多條主要平均線，9日RSI為66，短期就算整固都合情合理，後市只要守穩10月橫行區底部約21元水平支持位。可逢低收集，目標價28元，跌穿20元止蝕。
至於碧桂園服務走勢則以反覆向上為主，自年初近12元水平，反覆升至本周高位見27.25元，已翻一番，雖然估值唔平，往績市盈率高達60倍，惟資金面起變化前，相信高估值的情況會持續。持貨者只有順勢而為，不斷推高止蝕位，下站阻力在30元，跌穿50日線約23.6元止蝕。
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