【專家點評】新華保險新單保費降幅擴大

前三季度實現歸母淨利潤130億元人民幣(下同)，同比增長68.8%(扣非後盈利同比增長 44%)，3季度單季盈利同比增長29%，基本符合我們預期。公司前三季度變更假設，調增長期健康險準備金27.65億元，而上半年為調減1.64億元，我們預計公司在3季度對重疾險業務相關假設做了較為審慎的調整。

前三季度保費收入同比增長7.9%，其中長險首年保費同比下降7.1%，降幅較上半年顯著擴大；3季度單季同比下降23%，降幅較2季度繼續擴大。我們預計公司3季度代理人數量有顯著增長，4季度新單保費降幅或有所收窄，但2019年全年新單保費增速將低於我們此前預期。

預計公司啟動開門紅時間有望較去年提前，目前已經在銀保渠道重新推出躉交產品，代理人增速呈加快態勢。我們認為公司在價值與規模的平衡上更為側重規模的增長。我們下調2019-2020年新單保費增速假設，下調盈利和新業務價值增速預測，預計2019年新業務價值同比下降11%，預計2020年代理人仍保持較快增速，新業務價值在較低基數上同比增長約7%。我們將目標價從40港元下調至37.5港元，對應2019年P/EV為0.52倍，維持「中性」評級。

交銀國際研究

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