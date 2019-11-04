中金：國指及MSCI中國指數明年可望升逾10%

中金公司最新報告指，境外中資股2020年有望上漲逾一成，新經濟板塊有望繼續表現出色，建議增加汽車、醫療健保、食品和飲料、耐用消費品、科技硬軟件等行業的投資比重；調低煤炭及石油等上游行業的比重。

分析師王漢鋒等人在報告預計，國企指數2020年預測區間頂部在11,700點，MSCI中國指數在88點，分別對應10%和12%的潛在上升空間，升幅可能會在明年較後時間出現，有關預期已考慮到經濟增長放緩、通膨上升及對應的政策。

該行料2020年境外中資股盈利增速為5.2%，低於2019年的6%，主因是收入增長疲弱。

中金宏觀組預計2020年中國經濟增速5.9%，低於2019年的6.1%，整體經濟增長乏力，但新經濟在2020年有望保持出色的增長，並受交通和網絡升級等因素的推動股，這一趨勢有望強化；預計估值和流動性均有利於境外中資股，AH股溢價、聯儲局和歐洲央行決策帶來全球流動性增加、人民幣企穩，均有利於香港股市的流動性。

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