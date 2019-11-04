港股格局：林家亨料27350點徘徊 可吼內房股
2019年11月04日 10:26
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國農證券董事總經理林家亨預期，恒指短線會在約27,350點，即保力加通道頂部徘徊，建議短炒者吼位獲利離場。他提醒，目前市場最不明朗的因素是中美貿易協議尚未簽署的部分，若美國總統特朗普突然反口，港股將大幅下調。
但他說，長線投資者仍可買入友邦保險(01299)、中國電力(02380)、中國鐵塔(00788)及中國海外(00688)等。他解釋，中國電力年年賺錢，年年派高息，而股價較每股資產淨值更有折讓，認為長線有升勢。而中國鐵塔為行業龍頭地位依然穩固，而其股價由年中逾2.2元水平回落至近1.8元，估值吸引。
至於中國海外等內房股，他認為升勢未止。自2008年金融海嘯，市場已對內房股爆煲危機表示擔憂，但其股價卻不斷向上，這或反映投資者杞人憂天。另外，內地多個城市已實施限購令，這實是好消息，反映剛性需求強勁，政府才要出招打壓。
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