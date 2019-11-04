【專家樓評】黃漢成：購買海外樓　找持牌代理有保障

不少港人近日都萌生移民的念頭，當中不少準移民更打算購置海外物業，以作將來自住之用，但海外置業從來猶如隔山買牛，在不熟悉海外法規及相關發展商的背景下，買家須格外留神，否則隨時誤墮置業陷阱，招致嚴重的損失。

銷售本港物業之代理，必須持有地產代理牌照，並須依從相關守則，受著地監局的規管，然而銷售海外物業之人士，則毋須持有地產代理牌照，亦不受地監局之規管，當中固然有專業的銷售團隊，但最好還是選擇透過持牌代理購買。負責代銷海外物業的持牌代理公司，有責任對相關物業的資料及文件進行查核，對於買家而言，自然有較大的保障。

美聯工商舖行政總裁 黃漢成

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