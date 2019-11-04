【即市分析】受惠5G時代 比亞迪電子起飛？

事實上，比亞迪電子早前公布首三季業績，期內營業額按年增逾3成達383.98億元人民幣(下同)，惟純利僅10.26億元，按年跌逾4成。

對此，大行摩根士丹利指出，比亞迪電子第三季純利錄得4.51億元，按年雖下滑32%，但按季升141%，高於該行預期，料旗下金屬手機外殼業務復甦。展望明年，公司因代工生產5G手機，將由膠外殼轉回使用金屬外殼，綜合產品售價料有單位數增長。

花旗則指，在更換5G智能手機、華為供應鏈遷移及物聯網發展等利好因素下，均可帶動比亞迪電子業務增長，上調其2019至2021年盈利預測1%至17%，維持「買入」評級，目標價相應上調至16港元(下同)。以上周五(1日)收報13.4元計，潛在升幅近2成。

走勢方面，比亞迪電子在過去7個交易日累升逾2成，配合大成交突破8月以來頭肩底頸線的12.7元水平，目前MACD牛叉持續擴大，所有日線不再糾纏轉而上揚，短線先望14.5元，中線向量度升幅的16元水平進發，向下確認跌穿12.5止蝕。

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