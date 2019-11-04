港元拆息︰隔夜息跌穿1厘 降至0.98厘
2019年11月04日 11:23
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌穿1厘，續跌至0.98厘；1星期跌至1.46厘；與樓按相關的1個月續升至1.83厘；3個月期升2.19厘。
4/11/2019
隔夜 0.98571厘
1星期 1.46429厘
2星期 1.64821厘
1個月 1.83357厘
2個月 2.06607厘
3個月 2.19929厘
6個月 2.24464厘
12個月 2.28411厘
1/11/2019
隔夜 1.49143厘
1星期 1.72857厘
2星期 1.76500厘
1個月 1.80589厘
2個月 2.05286厘
3個月 2.17464厘
6個月 2.24321厘
12個月 2.28625厘
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