港元拆息︰隔夜息跌穿1厘　降至0.98厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌穿1厘，續跌至0.98厘；1星期跌至1.46厘；與樓按相關的1個月續升至1.83厘；3個月期升2.19厘。

4/11/2019

隔夜 0.98571厘

1星期 1.46429厘

2星期 1.64821厘

1個月 1.83357厘

2個月 2.06607厘

3個月 2.19929厘

6個月 2.24464厘

12個月 2.28411厘

1/11/2019

隔夜 1.49143厘

1星期 1.72857厘

2星期 1.76500厘

1個月 1.80589厘

2個月 2.05286厘

3個月 2.17464厘

6個月 2.24321厘

12個月 2.28625厘

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