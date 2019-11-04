【瑞通推介】友邦見3個月高位　購證牛證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國10月非農業職位增長多過市場預期，另中美貿易談判團隊通電話，取得原則共識。道指上周五(1日)收報27,347點，升301點或1.1%。

恒指上周五個調整，其牛證街貨重貨區為收回價26,400至26,499點，而熊證街貨重貨區為收回價27,200點半月以來首次升穿二萬七關收市，收報27,100點，升194點或0.7%。周一(4日)早段承接美股升勢，再升約300點，升破27,400點，三連升並創逾3個月高。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出近3,400萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾5,700萬元，反映投資者續認為港股後市將至27,299點。

友邦保險高開3%，一度升至81.85元之3個月高位，其後升幅略為收窄至2%，於81元水平徘徊，為恒指進貢超過50點的升幅。技術上，該股企於多條移動平均線上，上周五收升1.3%，其好倉有近300萬元淨流出，另有約200萬元淨流入其淡倉。

舜宇光學連日破位創52周高，上周連升3日累漲約一成，周一早段繼續強勢，曾升逾3%，高見134元水平，再創15個月高位，其後升幅稍為收窄。分別有79萬和90萬元在上周五淨流入其好倉和淡倉。

內房股龍頭中國海外發展全資附屬中海企業發展首9個月多賺17.7%，該股連跌兩日後，上周五反彈2%，收報25.3元，重返50天線附近。周一早段再升約2%，進一步升至近26元水平。有34萬元在上周五淨流入其好倉。

另一內房股融創中國則是上周五最多北水淨流出的股份，淨流出約2.67億元。有券商看好融創的潛在併購可擴大土儲，帶動股份上周五強勢升近4%，收於37元之上，創3個月高，成交亦見同時增加。股份周一早段曾抽升逾4%，高見39元，暫三連升。輪證資金流方面，上周五有逾760萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有11萬元淨流入。

中國建材今年首三季純利約104.28億元人民幣，按年增長逾36%，股價上周五收升近4.1%，報6.89元，五連跌走勢告終，並一舉收復10天和20天線。股份周一早段於7.1元附近徘徊，升幅逾3%。上周五有2萬元淨流入其好倉。

工商銀行上周五錄逾2億元北水經港股通淨流入，是當日第二多流入的股份。股份上周五以近全日高位5.71元收市，升幅1.2%，創約4個月高。周一早段升逾1%，曾逼近5.8元，再創近4個月高位。輪證資金流方面，上周五分別有9萬和72萬元淨流出其好倉和淡倉。

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