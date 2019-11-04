【專家點評】中國經濟轉型下的選股策略係…

最近一周A股先跌後漲，由於美聯儲局繼續降息與監管的鬆動，市場氣氛繼續回暖。滬深300指數、上證50指數與深證指數走勢強於滬綜指、中小板指數與創業板指數，資金重新流入藍籌股的迹象明顯，顯示了市場對內地政策寬鬆與外資流入的預期。

消息方面，目前市場炒作邏輯是政策寬鬆與外資流入預期，中國公布10月份製造業PMI數據跌破並差於預期，顯示納入的大企業的基本面不容樂觀。10月份財新製造業PMI好於預期，顯示納入統計的中小企業基本面有所改善。整體來說，內地經濟基本面不容樂觀。

預計經濟逆周期調控持續推進，流動性將持續改善，行業扶持政策陸續出台，資本市場的監管將有所放鬆。流動性方面，央行平衡市場流動性同時，聯儲局其他五國央行陸續降息，改善全球資本市場的流動性。

行業扶持方面，除了人工智能、大數據、雲計算等外，近期半導體二期基金成立、區塊鏈扶持政策將出台；監管方能，減持規定、融資規定等均有所鬆動。另外，深交所公布創業板前三季度的行業數據，電氣設備行業淨利潤同比增長30.9%，通信、醫藥生物等行業淨利同比增長20%以上。

單第三季度電子、計算機、電氣設備等行業淨利潤漲勢強勁，增速分別達到97.85%、85.96%、72.58%，醫藥生物、建築裝飾、公用事業等行業淨利潤增速也達到40%以上。這顯示經濟結構調整有所成效，經濟新動能的行業快速增長。這與市場炒作的方向基本一致，預計新動能板塊走勢明顯強於傳統周期行業板塊，而且這種結構性行情將會持續。

筆者認為，中國宏觀經濟增速下滑符合一般經濟規律，一個經濟體由高增長轉向低增長，根據歐美日的經驗，需要15至20年。成功轉型的經濟體是通過體制改革、產業升級、科技創新、激發內需等，實現消費與創新驅動經濟有質量增長。目前經濟下行，中國很多行業行業集中度不高，存量博弈激烈，最後的結果一定是只有幾個龍頭企業壟斷絕大多數的市場份額。

A股現時估值相對高，但是未來有可能壟斷中國有前景行業的大市場的企業，無論從營收與利潤，市值規模等都還很小，增長空間很大。還有看研發創新或利用最新科技，降低成本，提高效率，搶佔更多市場份額。也即是說，長期守住龍頭(核心資產)，等其攻城略地，凱旋收穫。外資因歷史長，對經濟發展與資本市場行業更替的有充分認識，預計隨着外圍貨幣寬鬆，外資將會持續流入A股核心資產。

勝利證券副首席營運官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

－－－－－－