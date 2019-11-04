【午市重點睇】美匯企97.1 人民幣彈升
2019年11月04日 12:02
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●亞洲市，美匯指數報97.1；圓匯報108.2；歐元兌美元報1.117；英鎊高企1.293。港匯處7.8372。在岸、離岸人民幣均升穿7.03水平。金價守1,512美元，布油企61.4美元，紐油報55.95美元。道指期貨升71點。
●港股重越牛熊線，恒生指數半日漲347點或1.28%，報27,448點。https://bit.ly/33dSdUN
-價位提示：中國置業投資曾炒高1.1倍。
-異動股：獲溢價提私有化，華地國際曾飆53%。
-中國奧園10月合約銷售額按年增55%。
-雲遊控股主席兼CEO失聯，復牌乾跌。
●【即市分析】
-受惠5G時代，比亞迪電子起飛？https://bit.ly/327INJ2
-物管股長升長有。https://bit.ly/36xjAeA
●A股快報：滬深三大指數半日收升0.7%至1.1%。https://bit.ly/2NdnLED
-中金：國指及MSCI中國指數明年可望升逾10%。
●亞洲股市：韓澳股向好，日股休市。https://bit.ly/33eHmdh
●金管局：外匯基金第三季少賺55%，港股蝕123億元。https://bit.ly/34qSUdt
●金管局：重申香港不會實施資本及外匯管制。
●港元拆息︰隔夜息跌穿1厘，降至0.98厘。
●人民幣兌每美元中間價為7.0382，較上日上調55點子，呈五連升。
●人行不開展逆回購操作。
●傳聖誕前裁減約一成英國合夥人，畢馬威否認。
●劉怡翔：沒有明顯資金流出港元或銀行體系。
●澳洲9月零售銷售僅增長0.2%，遠遜預期。
●傳沙特阿美估值或低於1.5萬億美元。
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