H＆H國際9個月收入按年增3.2%

期內來自嬰幼兒營養及護理用品業務的收入按年增11.7%。集團嬰幼兒配方奶粉分部應佔的收入增加5.9%。集團Healthy Times品牌有機嬰幼兒配方奶粉產品於中國的收入增長續強，按年升24.8%。

據獨立市場研究公司尼爾森(Nielsen)資料，截至2019年9月底止12個月，集團所佔內地整體嬰幼兒配方奶粉市場份額保持穩定，持平為5.9%。

集團來自益生菌補充劑分部的收入維持其強勁的增長勢頭，首9個月按年升11.2%。增長主要來自合生元作為全球嬰幼兒益生菌補充劑市場領先的品牌地位，以及於第三季度在包括中國的幾個市場推出全新的合生元益生菌滴劑產品。

同期，集團其他嬰幼兒產品分部收入續升，並因Dodie和Good Goût品牌在中國和法國市場表現強勁而增長110.5%。

隨着嬰幼兒配方奶粉市場高端分部續增及嬰幼兒配方羊奶粉在四季度推出，加上其益生菌補充劑和其他嬰幼兒產品的進一步增長，集團對全年嬰幼兒營養及護理用品分部仍維持正面的增長前景。

至於來自集團成人營養及護理用品業務的收入，按經貨幣調整可比基準計算，今年首9個月按年跌5.9%。銷售下滑主因中國新的電子商務法推行後個人代購商減少而對澳洲業務持續構成負面影響。澳洲及新西蘭的銷售下跌26.6%，而中國的主動銷售則增19.1%。期內中國的主動銷售佔成人營養及護理用品總收入的46.9%。

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