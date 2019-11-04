【高盛推介】績前部署騰訊購沽證
2019年11月04日 12:24
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(互聯網)
高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周四(10月31日)重上320港元水平，上周五(11月1日)升約0.2%。周一(11月4日)早段繼續上升，高開約0.1%後升幅擴大。
騰訊將於下周三(13日)公布業績，有券商預期遊戲及支付業務強勁可抵銷廣告業務方面的弱勢，期內收入將增長25%，按非通用會計準則計算經營溢利按年增長32%。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署認購證，當中上周5個交易日共錄得約2,540萬元資金流入。牛熊證方面，上周五資金轉向部署牛證，錄得約350萬元資金流入。
投資者如看好，可考慮以行使價325至360元間作為篩選認購證的條件。並可留意當中中年期的低街貨產品中，槓桿最突出的騰訊購證(22853)，行使價358.2元，2020年1月24日到期，實際槓桿15.1倍。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意騰訊牛證(54560)，收回價314.18元，行使價311.68元，換股比率100，槓桿比率21.1倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
另一方面，近日市場留意行使價280元附近、明年2月到期的認沽證。投資者如看淡，可留意當中槓桿最突出的騰訊沽證(19358)，行使價279.8元，2020年2月25日到期，實際槓桿12.4倍。
投資者如計劃部署熊證，現階段可留意騰訊熊證(56584)，收回價335.41元，行使價337.91元，換股比率100，槓桿比率24.3倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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