綠葉製藥腫瘤產品完成三期臨床療效指標觀察

董事會相信，LY 01008的研發進展將推動該產品的上市進度並進一步豐富集團的腫瘤產品線。

LY 01008為適用於非小細胞肺癌或結腸直腸癌的重組抗VEGF人源化單克隆抗體注射液，而根據公開的財務報告，Avastin(LY 01008的市場可比產品)於2018年的全球銷售額為68.49億瑞士法郎，2018年在中國的銷售額為17.4億元人民幣(IQVIA數據)。

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