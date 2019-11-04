綠葉製藥腫瘤產品完成三期臨床療效指標觀察
2019年11月04日 12:29
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綠葉製藥(02186)公布，集團腫瘤線產品LY 01008(Avastin之生物類似藥)已於5月在中國完成一項與Avastin療效和安全性對比的III期臨床試驗的入組，共計入組648例患者，目前在盲態下已完成主要療效指標客觀緩解率(ORR)的觀察。
董事會相信，LY 01008的研發進展將推動該產品的上市進度並進一步豐富集團的腫瘤產品線。
LY 01008為適用於非小細胞肺癌或結腸直腸癌的重組抗VEGF人源化單克隆抗體注射液，而根據公開的財務報告，Avastin(LY 01008的市場可比產品)於2018年的全球銷售額為68.49億瑞士法郎，2018年在中國的銷售額為17.4億元人民幣(IQVIA數據)。
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