摩通：近月湧新加坡外匯大增　不確認是否來自香港

香港社會動盪已持續逾4個月，有指投資者和公司將資金轉移至其他地方，主要競爭對手新加坡被指是受益者。摩通亞洲(日本除外)金融研究研究主管Harsh Modi接受外媒訪問時直言，過去兩、三個月，新加坡銀行體系的外匯存款大幅增加，惟不能夠確認資金是自香港流入新加坡。他預料，來自金融部門的資產流動將會發生變化。

被問到投資者會考慮將資金停泊在新加坡抑或香港，Modi指出，他們似乎更傾向選擇新加坡。

他續稱，新加坡銀行業最大的擔憂是香港資產質素相關的業務，即與香港企業相關的壞帳造成的信貸風險。

10月初，美資券商高盛曾作出估算，過去三個月，流出香港的資金規模最多達30億至40億美元(約234億至312億港元)，至於新加坡海外居民存款則連升兩個月，8月份按月增5%，意味或有香港資金轉移至新加坡。高盛當時預期資金流走情況會持續，但據金管局截至9月底數據，認可機構存款總額按月跌0.3%，其中港元存款增加0.6%，相對8月份為跌1.6%。

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