樓價UPDATES：樓按放寬 用家即睇即買牽晴間

按揭保險樓價上限放寬，重現「上車」希望，有用家見首期門檻下降，即睇即入市。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島2座高層D室，實用面積595方呎，套三房間隔，望郵輪碼頭全海景，獲租客以2.5萬港元租入，實用呎租約42元。業主於2019年7月以1,150萬元購入，租金回報約2.6厘。

●筲箕灣香島2座低層B室，實用面積540方呎，一房複式設計，望山景，獲租客以2.1萬元租入，實用呎租約38.9元。業主於2017年4月以1,172.4萬元購入，按買入價計，租金回報約2.1厘，新租客為外區客。

●鰂魚涌居屋康山花園11月錄得首宗成交，單位為1座高層A室，實用面積484方呎，兩房間隔，以608萬元未補價第二市場價易手，實用呎價12,562元。

●西半山威利大廈低層C室，實用面積299方呎，兩房間隔，望樓景，以565萬元易手，實用呎價18,896元。原業主於2014年9月以433萬元買入，持貨5年帳面獲利132萬元，單位升值30%。

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九龍區

●長沙灣昇悅居錄11月首宗成交，單位為1座低層A室，實用面積491方呎，兩房間隔，放盤僅數天即獲承接，成交價853萬元，實用呎價17,373元，新買家為外區客，考慮片刻即決定入市自用，原業主於2009年8月以331萬元入市單位，持貨10年帳面獲利522萬元離場，單位升值逾1.5倍。

●馬頭角翰畋高層B室開放式戶，實用面積約268方呎，享海景，業主原開價1.55萬元，經議價後，微減500元或約3.2%，終以1.5萬元租出，實用呎租約56元。原業主於2017年12月以608.4萬元購入，租金回報率約3厘。該項目於10月共錄7宗租賃成交個案。

●將軍澳緻藍天3座左翼低層B室，實用面積約950方呎，四房套連儲物室間隔，望海景，上年10月叫價1,580萬元放售，今年7月減至1,430萬元放盤，今年9月再降至1,360萬元，累減260萬或約16%，最終以1,320萬元交吉沽出，實用呎價約13,895元；原業主約於2015年4月以約860萬元購入，持貨約4年帳面獲利約460萬元，物業升值約53%。

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新界區

●粉嶺牽晴間5座中層D室，實用面積393方呎，兩房間隔，望山景，以558萬元成交，實用呎價約14,198元，原業主2012年9月以約284萬元買入，持貨約7年，轉手帳面獲利約274萬元，賺價約96%，新買家三年前曾錯失上車機會，期間眼見樓市不斷攀升，但因欠缺首期而難以上車，近期因政府放寬按保，決定把握時機，三年後第一次睇樓，即睇即買。

●馬鞍山新港城N座高層7室，實用面積337方呎，兩房間隔，開價約635萬元，議價後以618萬元易手，實用呎價18,338元，新買家為用家，原業主於2011年以227萬元購入，持貨8年，沽出單位帳面獲利約391萬元離場，單位升值約1.7倍。

●沙田第一城10月共錄約20宗成交，最新錄得16座中層D室，建築面積395方呎，實用面積327方呎，兩房間隔，議價後以600萬元易手，實用呎價18,349元，原業主則於2016年以390萬元購入單位，持貨3年沽出，帳面獲利210萬元，單位升值約53.8%。

●元朗蝶翠峰18座高層G室，實用面積761方呎，四房間隔，獲租客以1.68萬元租入，實用呎租約22.1元。業主於2004年1月以183.7萬元購入，按買入價計算，租金回報約11厘。

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