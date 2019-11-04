【即市分析】恒指上破關鍵阻力位　後市睇…

東方產經專欄作者HS哥：中美貿易談判進展較市場預期順利，港股繼續級級上，恒指今日(周一)即市重上牛熊分界線250日線約27,381點，為8月初以來首次，咁究竟好友係咪可以加大注碼呢？

先睇圖表走勢，從恒指日線圖觀察，即市重上250日線為第一個好兆頭。其次，再睇埋恒指周線圖，恒指即市已初步上破自5月至今的下降軌阻力，只要本周守穩27,000點之上收市，中線走勢同樣改善，進一步確認及增加中線繼續上升的機會。

另外，今轉中美談判進展雖然出乎市場預期，不過從中美港三地之經濟數據分析，環球經濟要重拾舊觀仍然一段長時間，起碼上周聯儲局就要繼續減息來支撐經濟，加上內地經濟底子如何投資者心中有數，所以現階段冇話唔加得注，但就要以摸着石頭過河的心態入市，切忌一注獨大。

作為參考，恒指短線上破250日線宜守其上，就算整固都不宜失守27,000點支持，否則將視為假突破。反之，一日確認破位，下一個阻力位可睇7月31日高位27,939點。

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