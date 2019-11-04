修例風波：港息被迫高於美國　預示經濟更堪憂

美國財經媒體彭博社報道，香港社會持續動盪，港元中期利率將繼續無法相對於美元利率下行，即港元利率需要全線保持在美元利率之上，以便安撫投資者。

報道指出，香港今年第3季經濟數據為十年以來最糟糕，回想2009年時，香港2年期利率持續低於美元同時期利率，惟今次2年期港元利率對美元有逾0.2厘溢價，反映市場對香港的風險溢價，如果局勢惡化，息差可能擴大。

雖然香港金管局下調了銀行逆周期緩衝資本比率，以支持經濟，但鑑於聯繫匯率制度，金管局降低官方利率的速度不能超過美國聯儲局。換言之，香港不單止減息空間非常有限，更不能靠利率挽救疲弱的經濟。

看來港元利率只有等到抗議活動消退之後，才可能睇齊美元利率，目前兩者息差將保持高企。

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