全球經貿戰：中美月內料能簽協議　華為將鬆綁

外國傳媒報道，美國商務部長羅斯對中美11月達成第一階段貿易協議表示樂觀，並稱美國公司「很快」就會拿到向華為出售零組件的許可證。

總統特朗普周日(3日)在白宮告訴記者，如果達成貿易協議，將在美國簽署。他說：「首先，我希望達成協議，在我看來，協議簽署地點的選擇會非常容易。」

羅斯稱，愛荷華州、阿拉斯加、夏威夷，以及中國，都可能是中美簽署協議的地方。他表示，這份協議「尤其複雜」，美國正確保「雙方都非常正確、清晰、詳細地了解彼此都同意了哪些內容。」

他說：「我們狀況良好，正在取得良好進展，沒有達不成協議的理由。」

早前有報道指，如果達成協議，中國將增加美國農產品進口，維持人民幣匯率穩定，並向美國企業進一步開放金融服務市場。與此同時，中國也希望美國取消12月15日開始生效的新一輪關稅。

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