全球經貿戰：多家知名時裝品牌生產線加速撤離中國

外國傳媒報道，隨着美國仍持續對中國加徵關稅，廠商生產成本上升，包括Uniqlo、Levi’s、Crocs、Ralph Lauren、Calvin Klein，以及Tommy Hilfiger等知名時裝品牌，已將生產線撤離中國。

報道稱，美國在今年10月對中國新一輪輸美產品加徵關稅生效後，為全球時裝業者造成巨大負擔，並加速將生產線撤離中國。事實上，早於貿易戰開始前，部分知名品牌已尋找新的生產基地，主要由於中國的勞動力成本攀升，愈來愈不適合生產低成本產品。

當中，較受歡迎的取代地是越南，尤其是鞋類生產商，皆因該國與很多消費市場簽訂自由貿易協定(FTA)，包括歐盟28個成員國、澳洲、加拿大、日本、墨西哥、新西蘭，以及新加坡。

除越南外，技術勞力較佳的孟加拉，以及工廠現代化的印尼或柬埔寨，亦深受廠商歡迎。

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