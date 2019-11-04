畢馬威：香港仍是新股上市熱門目的地
2019年11月04日 15:05
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畢馬威中國香港新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀表示，第三季香港經濟持續波動，已對不少行業和投資者情緒造成影響。不過，雖然新股集資額有所下跌，但首三季主板上市的新股數目與去年相若，可見香港仍是一個新股上市的首選目的地。
事實上，香港交易所(00388)行政總裁李小加上周五(1日)出席活動時表示，今年至今有128間企業在本港上市，上市宗數為全球第一；合共集資逾1,400億港元，暫列全球新股集資第三名，認為現時新股市場平穩發展，而今年餘下時間或有好的項目上市。
朱指出，目前香港上市申請宗數維持穩健，但這些企業會否如期在年底前上市則取決於市況變化，而百威亞太(01876)成功在港上市或有助帶動新股市場向好。
值得留意的是，9月30日首掛百威亞太為今年全球第二大上市項目，集資額僅次於召車平台Uber。
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