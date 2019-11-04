畢馬威：香港仍是新股上市熱門目的地

畢馬威中國香港新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀表示，第三季香港經濟持續波動，已對不少行業和投資者情緒造成影響。不過，雖然新股集資額有所下跌，但首三季主板上市的新股數目與去年相若，可見香港仍是一個新股上市的首選目的地。

值得留意的是，9月30日首掛百威亞太為今年全球第二大上市項目，集資額僅次於召車平台Uber。

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