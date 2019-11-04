【專家點評】關注電商股 首選股份係…
2019年11月04日 15:15
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2019年前三季度全國網上零售額達7.32萬億元人民幣(下同)，同比增16.8%，其中B2C佔比78%，同比增23.4%；農村網絡零售達1.2萬億元，同比增19.7%；跨境電商零售進口額同比增30%。
QuestMobile數據顯示， 9月騰訊控股(00700)、阿里、百度的移動用戶滲透率分別達 97.3%、95.2%、88.4%，用戶規模分別同比增5.1%、11.6%、6.6%。從各子行業看，月人均使用時間同比增量中，短視頻增量最大，仍在搶佔用戶時間，較去年9月增長269.5分鐘(平均每天增加9分鐘)。對比9月份淘寶、京東、拼多多的低線城市滲透，30歲以下用戶淘寶滲透率最高為67%，對比京東/拼多多為23.8%/19.2%，30至40/41歲及以上用戶中拼多多在滲透率最高，為62.4%/31.8%，對比淘寶、京東為52.6%/29.5%、18.4%/13.2%。
伽馬數據顯示，3季度移動游戲收入為383.8億元，同比增8%、環比持平。流水前50的移動游戲中，騰訊、網易的發行/研發份額分別為55.8%/34.7%、17%/17%，《王者榮耀》、《和平精英》、《夢幻西游》仍穩居前三名。
互聯網公司將陸續披露3季度業績，建議關注電商股，維持行業領先評級，首選買入美團點評(03690)。
交銀國際研究
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