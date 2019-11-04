【專家點評】關注電商股　首選股份係…

2019年前三季度全國網上零售額達7.32萬億元人民幣(下同)，同比增16.8%，其中B2C佔比78%，同比增23.4%；農村網絡零售達1.2萬億元，同比增19.7%；跨境電商零售進口額同比增30%。

伽馬數據顯示，3季度移動游戲收入為383.8億元，同比增8%、環比持平。流水前50的移動游戲中，騰訊、網易的發行/研發份額分別為55.8%/34.7%、17%/17%，《王者榮耀》、《和平精英》、《夢幻西游》仍穩居前三名。

交銀國際研究

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