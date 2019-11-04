好友轉軚！華爾街最優秀分析員警告：小心股市大調整

外國傳媒報道，被譽為華爾街最優秀的經濟預測師、去年12月26日大升市後表明美股仍有望創新高、今年1月、5月、8月繼續唱好破頂，結果屢屢言中的投資諮詢機構亞德尼研究公司總裁Edward Yardeni最新轉軚了！警告美國股市已太昂貴。

他警告，每當標指的預測市盈率到達19或20倍，都會迎來「令人討厭的調整」，目前標指市盈率處於17倍，已高於歷史平均15至16倍的水平。

他說：「我只是不想股市升得太快，並充滿形勢大好的氣氛，反而喜歡牛市是慢慢向上，而不是『融漲(melt-up)』。因此，目前確實有風險。」

「融漲」的意思是投資者蜂擁入市是因非理性的樂觀情緒，而不是企業及經濟基本因素。這往往是股市末段升浪，升幅可以十分驚人，即「牛三」的「終極一升」。

他給予標指今年底目標是3,100點，較現水平只有1%左右上升空間；2020年目標是3,500點。不過，他認為近期升浪過急，「正考慮先行獲取部分利潤。」

他說：「如果標指愈快往3,500點方向上升，我就可能要先行套現部分利潤。我寧願在這次牛市當中全額投資及不會被迫離開，但若升得過快，估值會荒謬地被高估，就需要先行獲利。」

不過，他補充，就算獲利，也不會全身而退，因估計股市在調整後會升得更高，無論是誰當選2020年總統，也不會損害股市升浪。當然，如果民主黨人當選，股市初期勢必調整，但之後都會重拾升浪。他個人傾向認為特朗普會連任。

Yardeni被媒體譽為華爾街最優秀的經濟預測師，回顧他於去年12月26日道指創下史上最大點數升幅後，就認定這已為2019年再創新高定下基礎。當日道指狂飆1,086點或4.98%，以點數計，為史上最大；以升幅計，為2009年3月以來最大。

他當時說：「這次牛市(2009年起)被描述為有史以來最令人討厭的牛市，因為股市一直升，都不是全部人看好。我不認為會有經濟衰退，當市場意識到這一點時，就會看到反彈。股市怎樣恐慌下跌，就會怎樣報復上升。」

他在今年1月、5月、8月亦重申了上述觀點，美股也屢次破頂。理由很簡單，就是股市沒有被非理性看好。

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