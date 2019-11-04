打工仔必知！有企業證明「一周4天工作日」可行

外國傳媒報道，有大型機構進行「工作實驗」，結果顯示，一周工作「4天」可讓員工的生產率大幅提高，按年飆近40%。

報道指出，日本微軟(Microsoft Japan)在今年8月舉行工作生活選擇挑戰賽(Work Life Choice Challenge)，為其2,300名員工，提供一個月的一周4天工作日，周五改為休假，以評估減少每周工作量的優點。

結果顯示，在削減工時後，以人均銷售額來衡量的生產率，與2018年8月相比提高了39.9%，原因包括將會議時間限制在30分鐘內，以及視像會議量增加，同時公司的成本也下降，如實驗期間，公司用電量大減23.1%，用紙量也減少了58.7%。

公司指出，其實驗結合了自我發展和家庭健康計劃，並得到員工積極回應，有92.1%員工表示，喜歡一周4天工作日。目前公司計劃在今年冬季，再次進行類似實驗，以鼓勵更大程度的靈活工作環境。

事實上，一周4天工作日正逐漸受關注，例如紐西蘭Perpetual Guardian信託服務公司，去年3月進行了為期8星期的一周4天工作日實驗，且薪金不減、工作條件不變，結果顯示，員工們更愛其工作，公司生產力沒有下降。

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