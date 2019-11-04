【市後重點睇】圓匯回落至108.3 道期向好
2019年11月04日 16:13
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(美聯社圖片)
美匯指數報97.1；圓匯回落至108.3；歐元兌美元企1.117；英鎊守1.293。港匯處7.8381。在岸、離岸人民幣高企7.02水平。金價反覆徘徊1,513美元，布油企61.5美元，紐油報56.08美元。道指期貨暫升71點。投資者留意，美股周一(4日)起步入冬令時間，將延遲至香港時間晚上10時半開市。
●市後關注點
-23:00 美國9月耐用品訂單終值、美國9月工廠訂單
●港股穩企牛熊線樓上，恒生指數全日漲446點或1.65%，報27,547點。https://bit.ly/33dSdUN
-異動股：中手游收市飆22%，創上市新高。
●A股快報：滬綜指升0.5%，航空股炒起。https://bit.ly/2NdnLED
●亞洲股市：韓股收市漲逾1%，澳股向好。https://bit.ly/33eHmdh
●歐股早段揚升，瑞安航空績優飆4%。
●全球經貿戰：
-中美月內料能簽協議，華為將鬆綁。
-多家知名時裝品牌生產線加速撤離中國。
●巴西獲邀加入OPEC，為組織第三大產油國。
●摩通：倘今次美減息似1995年，股市料再升5%。
●【股匯攻略】恒指現水平不宜高追。https://bit.ly/2C696Vz
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●修例風波：港息被迫高於美國，預示經濟更堪憂。
●星展香港下調最優惠利率至5.25厘。
●摩通：近月湧新加坡外匯大增，不確認是否來自香港。
●畢馬威：香港仍是新股上市熱門目的地。
●好友轉軚！華爾街最優秀分析員警告：小心股市大調整。
●金管局：外匯基金第三季少賺55%，港股蝕123億元。https://bit.ly/34qSUdt
-金管局余偉文：難預測外匯基金第四季投資收益。
●新盤混戰：山水盈擬明日開價，最快下周賣。
-【多圖】山水盈三房交樓標準示範單位曝光。
●土地註冊處：10月住宅買賣合約總值按年升5.5%。
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