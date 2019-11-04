【fb直播】港股轉強 今鋪有排升？

宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒

憧憬中美貿易協議好快簽得成，加上周一(4日)人民幣走強，港股高開199點後升勢持續，並升穿俗稱牛熊分界線的250天線水平，升逾400點收市，預示港股將繼續強勢？

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