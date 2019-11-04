【fb直播】港股轉強 今鋪有排升？
2019年11月04日 16:37
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宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒
憧憬中美貿易協議好快簽得成，加上周一(4日)人民幣走強，港股高開199點後升勢持續，並升穿俗稱牛熊分界線的250天線水平，升逾400點收市，預示港股將繼續強勢？
內地有報告指，科幻遊戲產業上半年產值，已突破110億元人民幣，手遊股受捧！半新股中手游(00302)，高位見過4.49元，創上市新高；IGG(00799)、金山軟件(03888)同樣升幅顯著。手遊板塊前景係咪咁樂觀，要買揀邊隻好？
美團點評(03690)愈升愈有，高見99.25元，有望再次挑戰成為紅底股？
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