高盛：Apple Card推出個半月已發100億美元信用額度
2019年11月04日 17:02
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(互聯網)
外媒報道，高盛(Goldman Sachs)向美國監管部門提交的文件顯示，該公司夥蘋果公司(Apple Inc.)推出的信用卡Apple Card，推出不到一個半月合共發出100億美元信用額度，而由於近月發卡速度正在提高，預計信貸額度會有更巨大的增長。
文件又顯示，截至9月30日，Apple Card的持卡人的未償還信用金額達7.36億美元。
高盛上月曾誇下海口，稱Apple Card的推出將是「有史以來最成功的信用卡發行」，而這次合作亦為高盛涉足個人消費信貸領域的重要一步。分析指，Apple Card的優勢在於與iOS深度整合，可望成為iPhone用戶使用Apple Pay時的主要支付卡。
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