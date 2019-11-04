諮詢機構：英國明年經濟增速將是十年最慢

由於全球經濟環境疲軟以及英國政治不確定性上升，英國諮詢機構對2020年英國經濟增速表示悲觀。

外國媒體報道，EY ITEM Club預計2020年英國GDP將增長1%，若預測成真，這將是英國經濟放緩至十年來最弱水平。

該機構根據英國尋求自由貿易協議的計劃，預料英國與歐盟貿易的非關稅壁壘可能更高，因此也下調對未來至2023年當地增長預期。

EY Item Club表示， 英國脫歐後的任何反彈都將是「漸進和有限的」，更具挑戰性的全球經濟和貿易環境將抑制出口，料英國2019年下降0.1%後，2020年的實際出口將增長1.1%。

該行同時認為，英國央行在2021年底前維持利率政策不變，若明年對利率採取任何行動，將只會是減息，儘管英英國央行更可能在經濟不出現任何「大幅滑坡」。

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