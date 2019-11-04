大行分析：中國供應鏈垂直一體化招惹西方遏制

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家Alicia Garcia Herrero表示，全球價值鏈(GVCs)增長帶動全球經濟更緊密，不過中國供應鏈形成垂直一體化，導致與亞洲其他地區之間存在不對稱關係，使到與全球價值鏈的整合亦在減少。該行認為，雖然這或對中國有利，但海外市場要參與中國市場的門檻提高。中國與世界貿易關係的不對稱，或可能是愈來愈多西方地區對中國進行遏制的主要原因之一，尤其是中美貿易戰。

她續指，長期以來中國的供應鏈不依賴世界其他國家，反而是世界較依賴中國的出口，惟近期的貿易關稅談判，導致中國減少許多出口產品，從而經濟結構上對出口的依賴降低。另外，中國來自海外進口的材料組裝後的出口減少，減少對海外投入的依賴，並逐步地整合垂直供應鏈，導致參與全球價值鏈的數量減少。

她提到，在貿易量上，世界似乎已進入去全球化模式，但強調這現象在中美貿易戰之前已發生，而隨着新興市場低迷消費信心，以及德國和中國的汽車工業下滑，令形勢加劇。

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