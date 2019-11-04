新股專輯：康龍化成通過聆訊 正進行預路演
2019年11月04日 17:59
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中國醫藥研發服務平台康龍化成(300759.SZ)在港的上市申請已通過聯交所上市聆訊，早前消息指其擬集資最少5億美元(約39億港元)。高盛、中信里昂証券及東方證券為聯席保薦人。
據外媒報道，該公司正進行預路演。據初步招股文件，是次集資所得約30%將用於擴展中國實驗室及生產設施的產能及能力；約10%用於撥付美國及英國業務的進一步擴張；約20%用於建立有關研發生物製劑的醫藥研發服務平台；約15%用於擴展臨床開發服務實力及能力；約15%用於收購；約10%用於一般企業用途及用作營運資金。
翻查資料，康龍化成今年1月28日在中國深圳證券交易所上市，並籌集資金5.03億元人民幣(下同)，招股價為每股7.66元，上市當日漲停。以周一(4日)收市價56.84元計，至今累升6.42倍。據其在深交所公告，該公司發行H股申請已獲中國證監會批准。
另外，據文件顯示，該公司截至2019年6月底止半年，利潤按年增長30.14%至1.56億元；收入16.36億元，按年上升28.8%，研發開支按年大增83.36%至2,668.7萬元。2018年全年利潤達3.35億元，按年升53.58%；收入按年增加26.76%至29.08億元；研發開支為3,161.1萬元，增加39.82%。
該公司主要提供實驗室服務、臨床開發服務，以及化學、製造和控制(CMC)服務。過去三年，實驗室服務為其最主要收入來源，收入佔比約65至70%，今年上半年該部分業務貢獻10.59億元收入，按年升24.31%，惟收入佔比下降2.3個百分點至64.8%。
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