別被特朗普蒙蔽！美債首破23萬億美元　一爆不得了

外國傳媒報道，美國財政部上周五(1日)公布，美國國債總額再創紀錄，首度突破23萬億美元，達23.01萬億美元。美國著名分析員、去年曾預言未來一年沒有股災的經濟與金融問題研究網站Wolf Street創辦人Wolf Richter警告，現在美國經濟穩定，債務尚且如此，一旦衰退，後果難以想像。

回看美國國債於今年2月11日首度突破22萬億美元，不足一年大增1萬億美元，足見債務的可怕程度。若再往後看，在總統特朗普2016年11月8日當選時，美國國債19.8萬億美元，即過去3年債務激增3.2萬億美元。

Richter警告，別被特朗普所謂的「經濟史上最好」蒙蔽，數據顯示，截至今年第3季的過去12個月，美國國債增加5.6%，而同期美國經濟增長3.7%，即國債增速仍超過經濟增速。他指出，「好日子」時債務走勢尚且如此，如果經濟衰退令稅收大減，同時用於失業保障等金額上升，債務恐直線抽升。

值得留意的是，債務增加證明政府「現金流是負」，反映赤字大得恐怖。事實上，美國財政部公布，截至今年9月30日止，2019整個財年預算赤字9,840億美元，同一時間政府多借了1.2萬億美元，換言之，基於債務的現金赤字，較預算赤字高了2,190億美元，反映債務狀況十分糟糕。

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