投資注意！匈牙利央行：歐元是「陷阱」　應停止使用

外國傳媒報道，匈牙利央行行長Gyorgy Matolcsy於媒體撰文指出，歐元區國家應在未來數十年，容許停止使用單一貨幣。他的意思是停止使用歐元。

歐元於1999年開始，目前為19個歐洲國家使用的貨幣，匈牙利未包括在內。於2013年3月起出任匈牙利央行行長的Gyorgy Matolcsy，將歐元描述為對成員國不利的「法國人陷阱」。

他指出，在1999年前，歐洲的成功故事不需要建基於共同貨幣，事實是1999年後，歐元區主要國家沒有因使用歐元而受惠。因此，目前是時候從這個有害無果的夢中醒過來，最好的起點是承認單一貨幣實際上對所有成員國來說是個「陷阱」，不是一個金礦。所有的歐洲國家，不管是歐元區或非歐元區，也應承認歐元是一個策略錯誤。

他又說：「歐洲人必須放棄建立與美國抗衡的強國幻想，應允許歐元區成員國在未來幾十年內離開歐元區，剩下的應建立一個更具可持續性的全球貨幣。」

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