港股新亮點！東亞國家籌建世界最大自貿區　料明年簽署

內地傳媒報道，世界最大的自貿區呼之欲出！中國外交部副部長樂玉成周一(4日)表示，區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)將於明年正式簽署。

他在泰國指出，今次東亞合作領導人系列會議最突出的詞語就是「升值」和「升級」，各方一致認為，東亞合作內涵不斷充實、價值不斷提升、水平不斷升級。

談到區域經濟融合在升值升級，樂玉成表示，中國──東盟自貿區升級《議定書》全面生效，中國與新西蘭完成自貿協定升級談判，中日韓自貿區建設進程加快。最重要的是，就在周日(3日)，RCEP的15個成員國結束全部文本談判及實質上所有市場准入談判，明年正式簽署協議，這是區域經濟一體化取得重大突破性進展，一個世界上人口最多、成員最多元、發展潛力最大的自貿區呼之欲出。東亞國家正朝着構建東亞共同體的目標不斷邁進。

－－－－－－