菲傭變相減薪！菲律賓披索近兩年最強　原因係...

菲律賓披索兌每美元周一(4日)強見50.42，為2018年1月以來最高，較2018年9月的54.34升值約7%，今年則升值約3%，為繼泰國貨幣泰銖後，東亞及東南亞地區表現第2佳貨幣。

外國傳媒報道，披索最近1個月明顯攀升，原因大致為4個，包含債券孳息率上升、貿易赤字降低、免於中美貿易戰之苦，以及每年最後4個月，往往有大量披索匯回菲律賓有關。

菲律賓10年期國債息由去年11月的0.33厘，大幅升至11月的3.77厘，反映政府放寬進口限制，成功抑制通脹問題，令市場對該國減息預期下降。

再者，由於菲律賓有大量海外勞工，包括在香港工作的傭金，他們會在每年的最後幾個月將錢匯回國內，致使外匯收益上升，從而令披索升值。

－－－－－－