【零售浩劫】暴亂持續　舖位租務成交按年跌43%

香港社會亂局已持續約5個月，仍未見平息迹象，零售業遭受重擊，連帶商舖物業市道亦大受影響。中原(工商舖)數據顯示，10月錄約215宗舖位租務成交，按月下跌23%，按年更挫42%。而過去兩年整體平均呎租約70至80餘元，惟上月跌至僅66.4元，為2017年7月後新低。

該公司續指出，10月商舖租務成交涉及總值為2,336萬元，較9月份的4,139萬元大減43%。期內市場續錄劈租個案，包括油麻地彌敦道483至485A號安遠大廈地下雙號舖，面積約446方呎，獲批發店以5.8萬元承租。上址前租客為藥房，舊租金約10萬元，新租金減少約42%。

此外，市場亦時有租客提早離場的個案，其中深水埗欽州街雙號物業地下，面積約500方呎，原由一芳台灣水果茶以約7萬元租用，租期至約2020年10月。惟近月租客已遷出，最新獲包點店以約6.8萬元租用，新租金輕微下跌約2%。

中原(工商舖)商舖部董事黃偉基表示，當前政局混亂對舖市打擊沉重，尤其租務市場率先反映，近月不論租賃成交或租金均見下調趨勢，加上不斷有示威，影響市民外出消費意欲。

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