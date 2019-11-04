新盤UPDATES：豪宅買家加速入市

樓市氣氛向好，大額一手物業承接亦不斷湧現。各區新盤的特色戶或洋房交投理想，當中更不乏創新高價成交，反映除了上車客積極置業外，豪宅買家亦加速入市。

●南昌一號頂層戶近2200萬沽 呎價近2.7萬雙破頂

新盤市場屢錄高價承接。恒基地產（00012）旗下長沙灣南昌一號，剛售出頂層A室特色戶，實用面積813方呎，天台及平台面積分別494與481方呎，成交價2,193.5萬元，呎價26,980元，同樣創出樓盤新高紀錄。同時，該盤全數單位經已沽清。

●The Carmel洋房逾3200萬獲承接

據一手銷售資訊網資料，永泰地產（00369）的屯門The Carmel售出10號屋，實用面積1,878方呎，花園面積315方呎，成交價3,257.4萬元，呎價17,345元。同系區內OMA OMA原價加推47伙的價單，平均呎價13,654元，售價由607.5萬元起，項目累售316伙，套現近18億元。

●南灣連平台戶以2800萬元賣出

新鴻基地產（00016）位於鴨脷洲的南灣，剛亦售出10座7樓B室，實用面積1,039方呎，平台面積945方呎，售價2,800萬元，呎價26,949元。

●山水盈擬明日開價 最快下周賣

路勁地產銷售及市場推廣總監鍾彩玲表示，旗下元朗錦田北山水盈，有機會明日(5日)公布首張價單，主要先推三房戶，隨即會開放示範單位及收票，最快下周開售。稍後亦可能招標形式推出部分特色戶及洋房。

她透露，集團對項目具有信心，暫定第10座的將保留收租，該座主要提供細單位。

●【多圖】山水盈三房交樓標準示範單位曝光

路勁地產旗下元朗錦田北山水盈，首度開放示範單位予傳媒參觀，參照第8座8樓B室搭建，實用面積1,006方呎，間隔三房連工人間及冷氣機房等。

單位設有獨立電梯大堂，大廳連接面積24方呎露台，廚房備有16方呎工作平台。

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