樓價UPDATES：細價居屋承接力轉強

買家入市信心回升，連帶二手資助房屋承接力亦轉強。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●黃竹坑居屋南濤閣3座高層E室，有買家心儀單位間隔實用兼景觀開揚，故睇樓一次，僅議價10萬元，即於未補價第二市場以510萬元購入。上址以兩房間隔，向北望池景，實用面積431方呎，呎價11,833元。原業主於2008年以約128.9萬元購入，帳面賺381.1萬元，升幅3倍。

●北角金殿大廈高層B室三房戶，實用面積945方呎，向西面享海景，獲區外換樓人士以1,550萬元承接，實用呎價16,402元創屋苑新高。據了解，原業主持貨兩年多，帳面賺約126萬元，但由於須繳付10%額外印花稅約155萬元，扣除後蝕約29萬元。

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新界區

●元朗柏逸首錄租務個案，剛租出的單號屋，實用面積1,987方呎，屬四房間隔，並連雙車位。原意向租金約3.8萬元，獲外區家庭洽商，議價後以3.5萬元租出，實用呎租17.6元。若以去年購入價約3,253萬元計，回報率約1.3%。

●荃灣環宇海灣3座高層B室，僅減價2萬元，即獲投資者以848萬元連租約購入，屬兩房戶近兩個月高位。以實用面積491方呎計，實用呎價17,271元。

●新界區細價居屋承接力不俗，天水圍天富苑D座高層4室，實用面積650方呎，區內綠表買家鍾情單位房廳擁開揚景，加上業主願提供議價空間，10月至今累減30萬元，終以470萬元購入，實用呎價7,231元。

●屯門居屋兆康苑C座中層7室，實用面積455方呎，以兩房間隔。業主在放盤當天僅數小時，即一口減價17萬元，終獲買家以481萬元購入，實用呎價10,571元。

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