私募基金大佬：「泡沫之母」恐明年被引爆 股市最後狂歡

外國傳媒報道，獲投資名宿韋恩盛讚、並接任其職位的私募基金黑石集團首席投資策略師Joe Zidle警告，主權債務是「所有泡沫之母」，以目前美國巨額國債而言，很可能會觸發下一次衰退，時間估計在2020年中期至2021年底之前爆發！

他指出，雖然有上述預測，但根據往績，股市未是時候大跌，因股市在經濟真的陷入衰退前6個月都傾向上升，即目前股市仍有一些上升空間，估計周期類別及低質素的股份表現會跑贏大市，美股會再創多次新高。

事實上，美國財政部上周五(1日)公布，美國國債總額再創紀錄，首度突破23萬億美元，達23.01萬億美元。美國著名分析員、去年曾預言未來一年沒有股災的經濟與金融問題研究網站Wolf Street創辦人Wolf Richter警告，現在美國經濟穩定，債務尚且如此，一旦衰退，後果難以想像。

回看美國國債於今年2月11日首度突破22萬億美元，不足一年大增1萬億美元，足見債務的可怕程度。若再往後看，在總統特朗普2016年11月8日當選時，美國國債19.8萬億美元，即過去3年債務激增3.2萬億美元。

Richter警告，別被特朗普所謂的「經濟史上最好」蒙蔽，數據顯示，截至今年第3季的過去12個月，美國國債增加5.6%，而同期美國經濟增長3.7%，即國債增速仍超過經濟增速。他指出，「好日子」時債務走勢尚且如此，如果經濟衰退令稅收大減，同時用於失業保障等金額上升，債務恐直線抽升。

值得留意的是，債務增加證明政府「現金流是負」，反映赤字大得恐怖。事實上，美國財政部公布，截至今年9月30日止，2019整個財年預算赤字9,840億美元，同一時間政府多借了1.2萬億美元，換言之，基於債務的現金赤字，較預算赤字高了2,190億美元，反映債務狀況十分糟糕。

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