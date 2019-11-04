致富智庫：咁嘅時勢　別做呢33項會破產的事...

香港經濟已陷入衰退，社會動盪又看似沒完沒了，今年9月份提交破產呈請宗數按年急增35%！別看輕一些日常生活小惡習，短期令你破財，長期真的可累你破產，尤其目前時勢搵食難，不妨看看有沒有以下33個惡習，有就即戒：

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1、卡數每次只還Min Pay

信用卡的利息一向很高，這個惡習最易累人破產。

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2、完全不知配偶財況

莫說是聯名戶口，即使是各自財政獨立，也不能完全不理對方財政狀況。到出事時，難道你覺得自己可以完全置身事外？

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3、大伙兒用餐埋單「除大數」

「除大數」雖然處理簡單，但你有可能多付了別人的份；再者，「除大數」心理下，通常大伙兒都會叫貴點叫多點，因為想着反正是大家夾份。所以，不妨考慮各付各的，為上車首期，何不打破社交慣性。

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4、懶得找續

怕收到硬幣，所以懶得找續？小數怕長計，把硬幣儲進瓶子，滿了便存入銀行或「神沙車」，屆時包你驚歎！

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5、抽煙

香煙一包售數十蚊，一日一包，10年就高達20萬元或以上，若把這筆資金投資的話，何止是買樓首期...

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6、沒有買醫療或危疾保險

受傷或患病，既影響收入，還需花費治療，可能比死掉更棘手。

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7、Fb看別人放閃

看人家的放閃Post，跟着Facebook去旅行、去Shopping，破產不難。

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8、只忠於一個牌子

成為某牌子的忠粉或可有VIP折扣，但那些優惠結果只令你花費在一些無必要的地方，只會愈花愈多愈無謂。

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9、沒做好準備 結果要花多筆

例如下雨外出卻沒有帶傘、外出跑步卻沒有帶水、遲起床要趕乘的士上班。

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10、在餐廳開酒

在餐廳開酒，通常比街上買貴3倍。不妨自攜寧付開瓶費，或索性回家喝。

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11、沒理MPF戶口

若沒有主動為強積金(MPF)戶口設定投資指示，便會自動跌入風險最低的預設基金，自動放棄為資產增值機會。

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12、日日飲特色咖啡

特色咖啡與普通咖啡，價錢差別雖然只是幾塊錢，但天天幾塊，要複息計，10年下來，數字可驚人！

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13、Join健身會籍 但很少去

想清楚自己是否真的有時間有恒心，才Join吧。

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14、一加薪便追求生活質素

加了的薪酬，若沒立即用作買新iPhone，而是起作投資的話，你會更快達致財務自由，那才是更有質素的生活。

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15、沒備購物清單

沒備Shopping List易出事，不知不覺下會買多一件又一件，最終買3件變20件。

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16、無留意網上串流月費

網上串流容易令人愈買愈多，若其實根本少用的話，索性取消那些收費視頻或音樂戶口。

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17、供新車

車的主要作用在於代步，何必一定要供輛新的？買輛二手划算得多。

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18、天天出街食飯

沒必要天天吧。

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19、衝動買

一時衝動，在Cashier隨手買多一包香口膠是小事，但長久變成習慣，愈慢愈貴便是大事，問題通常出在網購時。

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20、不留意隱形支出

「隱形支出」即是保費、按息之類，容易忽略，每年格一次價，可以省下不少。

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21、每天下班Happy Hour

想跟同事朋友輕鬆下？這不難理解，但亦未至於要天天吧。

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22、沒有理會自己的信貸記錄

你申請信用卡、借錢或申請樓宇按揭時，銀行或相關機構都會查閱你的個人信貸記錄。要借到錢或爭取到低息率，就要先有良好信貸記錄。

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23、懶格價

這不用解釋吧！

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24、花錢前沒有預算

沒有預算，自然花多。

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25、不知道錢往哪裏去了

即使並非每每有具體預算，但至少也要知道自己的錢花費在哪裏、花了多少、還剩多少，這是理財基本。

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26、沒儲備應急基金

房子爆水管？汽車忽然壞了？為免你全盤理財計劃被破壞，平日須儲備足夠3至6個月開支的金額作應急基金。

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27、沒有安排自動轉帳

透過自動轉帳去繳付帳單及轉錢到儲蓄戶口，是理財最重要一步。

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28、常逛街

「眼不見為乾淨」是真的，戒掉無時逛街，自會遠離誘惑。

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29、不懂未雨綢繆

沒有危機感，沒有未雨綢繆的打算，出事時沒有後路，是財務安排的大忌。

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30、沒打算增加收入

增加收入，可以是要求加薪、轉工、找份兼職、或找方法賺外快。

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31、戶口透支

先使未來錢，是一個很壞的財務習慣，還未計要向銀行繳付的利息及透支手續費。

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32、忽略保養

穩妥的理財計劃應該包括房子及座駕的維修，忽略保養，將來的問題會更大更麻煩。

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33、逼得自己太緊

理財安排只是一個藍圖，只要方向對，容許有些微的偏差，別逼得自己太緊，否則會有反後果。

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