法巴估低息、低通脹將是「新常態」　原因係...

外國傳媒引述法國巴黎銀行表示，隨着世界人口老化，極低的利率將愈來愈成為「新常態」，意味需要進一步討論調整通脹目標。

法巴指出，到2030年，老年人撫養比率上升，可能會使美國和歐元區通脹下降0.6個百分點 。根據他們的計算，在過去10年，人口老化已導致通脹降低了0.5個百分點 。

該行指，勞動年齡人口老化和經濟增長放緩，可能會通過一系列渠道對通脹造成壓力，這些渠道包括降低經濟增長潛力，將公共政策推向通貨緊縮方向，以及使貨幣升值。

該行警告，日本是人口老化周期中進展最深入的國家，儘管採取了特別的貨幣和財政刺激措施，但其通脹仍處於世界最低水平之列，其他國家也可能跟隨。因此，低通脹可能會成為一種全球現象，人口老化將挑戰大多數發達和許多新興市場經濟體的經濟表現。

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